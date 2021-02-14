حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 15-2-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، إذ تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض، ويتزامن معه دخول منخفض جوي من الغرب.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة «40% تقريبًا» على السواحل الغربية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 12

الإسكندرية 19 11

وادي النطرون 20 11

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 19 10

السلوم 17 09

سيوة 18 07

بورسعيد 21 12

دمياط 20 11

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 23 11

العريش 20 09

رفح 20 09

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 23 16

طابا 22 11

كاترين 20 07

الطور 23 14

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 15

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 10

بني سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 24 10

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 29 14

إدفو 29 13

أبوسمبل 30 14

الوادي الجديد 25 11

شلاتين 29 17

أبورماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 28 19