الكنيسة تغلق باب الطعون على الأساقفة الجدد

أغلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، باب الطعون، في ترشيحات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لحركة الرسامات الجديدة في مناصب الأساقفة، المزمع إجراؤها يومي 6 و7 مارس المقبل، خلال الطقوس الدينية التي سيقيمها البابا تواضروس لأول مرة، بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خطاب البابا للمجمع المقدس

وكان البابا تواضروس الثاني، أرسل يوم الخميس الماضي، خطاب إلى الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير عام المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعضاء لجنة سكرتارية المجمع، بخصوص أسماء الرهبان المرشحين للأسقفية، مطالبهم بعرض الأسماء المرشحة على أعضاء المجمع المقدس لإبداء آرائهم في المرشحين اعتبارا من الجمعة الماضي ولمدة ثلاثة أيام، تمهيدا لإتمام طقس السيامة.

وقال البابا تواضروس، في الخطاب الذي كتبه بخط اليد: «نظرا لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية، نعتزم بسيامات جديدة، ومن باب المشاركة أرجو عرض الأسماء المرشحة الالية على الأحبار الأجلاء لابداء أي ملاحظات تمهيدا للسيامة».

أسماء المرشحين لرتبة الأسقفية

وتضمن الخطاب ترشيح: «تجليس الأنبا مكاريوس على إيبارشية المنيا وتوابعها، وتجليس الأنبا ساويرس على ديري الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، وسيامة الراهب القمص إغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق المنيا، وسيامة الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفا عاما في أفريقيا، والراهب القس سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لكنائس عزبة النخل، والراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفا عاما لإيبارشية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والراهب القس ماتيروس أفامينا أسقفا عاما لكنائس عين شمس والمطرية».

وبذلك سيضاف للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية 7 أساقفة جدد، فضلا عن تجليس أسقفين سابقين، وتأتي تلك الحركة بعد تقسيم إيبارشية المنيا إلى 3 إيبارشيات، وتجليس أسقف لرئاسة دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بعد وفاة الأنبا صرابامون رئيس الدير السابق العام الماضي.

وتأجلت تلك السيامات لمدة عام نظرا لإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر إجرائها في العام الماضي.