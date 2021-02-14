دشنها البابا تواضروس.. 10 معلومات عن كنيسة الأنبا موسى بالإسكندرية

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، مذابح وأيقونات ومعمودية كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية غرب الإسكندرية.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية 10 معلومات عن كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود التي دشنها البابا تواضروس، في مستهل زيارته الرعوية الثانية لمقر كرسيه في العام الجاري، وذلك لتدشين كنيستين في وسط وغرب المحافظة.

1- صدر قرار تأسيسها في عام 1999 من قبل البابا شنودة الثالث.

2- لم يُرّسم عليها كاهن في الفترة من 1999 حتى 2001، حيث تم انتداب آباء كهنة لها من كنائس أخرى للصلوات في تلك الفترة.

3- في عام 2001 سيم البابا شنودة الثالث، العقيد رأفت ابراهيم حنا، ليصبح القس ميخائيل، وهو أول راع يُسيم على مذبح تلك الكنيسة.

4- في 2009 صدر قرار بترميم وتعلية الكنيسة، ليتم توسيعها بالشكل الجاري.

5- وضُع حجر الأساس لها عام 2010 بيد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها والخمس مدن الغربية.

6- زارها البابا تواضروس حين كان أسقفًا 3 مرات بين أعوام 2006 حتى 2008.

7- في أغسطس من عام 2015 تم شراء أرض الكنيسة نهائيًا من الكنيسة المارونية بعقد موثق وموقع من البابا تواضروس الثاني.

8- في أكتوبر من عام 2019 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 31 في العدد 39 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية بتقنين أوضاع كنيسة العذراء مريم والقديس القوي الأنبا موسى.

9- في عام 2020 تم الإنتهاء من كافة أعمال التطوير بالكنيسة.

10- في 14 فبراير من عام 2021، دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مذابح كنيسة العذراء مريم والقديس القوي الأنبا موسى، حيث تم إطلاق اسم العذراء مريم على مذبح الكنيسة الرئيسي، كما تم إطلاق اسم الشهيد العظيم فليوباتير مرقوريوس، والشهيد العظيم مارجرجس على المذبحين الآخرين، بالإضافة إلى تدشين الكنيسة السفلية بإسم الشهداء.