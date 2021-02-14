عضو «الشيوخ»: مصر لديها حياة سياسية جديدة بعد ثورة 30 يونيو

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب، إن مجلس الشيوخ والنواب، غرفتان تشريعيتان هدفهما التكامل معا، من أجل توسيع أكبر عدد من المواطنين، وتقديم إثراء للحياة السياسية، موضحا أن كل غرفة لها اختصاصها، لكن في الوقت ذاته، الموافقة التي أقرها النواب من أجل إعطاء الحق لمجلس الشيوخ لاستدعاء الحكومة، يرجع إلى رغبة الشيوخ أحيانا في الاستماع إلى ممثلين الحكومة، دون التوغل على سلطات مجلس النواب.

المادة 29 من اللائحة الخاصة بالشيوخ تتيح استدعاء الوزراء للاستماع لهم

وأضاف «فريد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المادة 29 من لائحة قانون مجلس الشيوخ، تتيح استدعاء رؤساء الهئيات المستقلة مثل رئيس الوزراء أو الوزراء من أجل الاستماع إلى أرائهم، دون العمل على إقالتهم أو طرح ثقتهم من جديد، لأن هذه السلطات تخص مجلس النواب وليس مجلس الشيوخ.

مصر لديها حياة سياسية جديدة بعد ثورة 30 يونيو

وتابع عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب: «مصر لديها حياة سياسية جديدة نحاول بناءها بعد ثورة 30 يونيو ونحاول تقديم حياة سياسية أفضل من أجل تحسين حياة المواطنين، واليوم وافقنا على تشغيل القطارات الكورية، من أجل التسهيل على المواطنين، من أجل دعم المواطن حتى في ظل أزمة كورونا، للعمل على توفير منظومة سياسية، تحقق الأهداف المنشودة»، مبينا أن اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ موضوعة الآن أمام مجلس النواب، وسيتم إصدارها بعد الموافقة من أجل بدء الشيوخ، في ممارسة مهامه التي حددها له القانون.