سيدة تقتحم مقهى بسيارتها وتقتل أحد رواده في العاشر من رمضان

اقتحمت سيدة «مقهى» بحي الأردنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إثر اختلال عجلة قيادة سيارتها، ما أسفر عن إصابة شخص ووفاته متأثرا بإصابته.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد باقتحام سيدة مقهى الزعيم بحي الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، إثر اختلال عجلة القيادة، وعدم قدرتها على التحكم بالسيارة، ما أدى إلى إصابة شخص، وحدوث تلفيات بالمقهى.

انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفى متأثرا بإصابته.

فيما ألقت الشرطة القبض على السيدة، وتم التحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأمرت النيابة، باستدعاء الشهود للاستماع لأقوالهم ومعاينة مكان الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وفي وقت سابق لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرون، في حادث تصادم، أمام قرية «الصنافين»، التابعة لمركز منيا القمح.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، إخطاراً بالواقعة، فوجّه على الفور الأجهزة المختصة بالانتقال إلى مكان الحادث، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل جثامين اثنين من المتوفين وهم كل من «رجب محمود محمود الحنفي»، وزوجته «هانم محمود محمد عبدالموجود»، إلى مستشفى «السعديين».

وتم نقل جثتي «أميرة رجب محمود محمود الحنفي»، 32 سنة، وطفلها «محمد فوزي محمد فوزي»، 3 سنوات، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي. وأسفر الحادث عن إصابة 4 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، وصرحت بدفن الجثامين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.