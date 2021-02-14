إعدام 39 طن أغذية وغلق مصنع للمخللات بديرب نجم في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بديرب نجم، حملة للمرور على مصنعي للمخللات بمركز ومدينة ديرب نجم.

جاء ذلك بناء علي توجيهات هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط إحداهما، به نقص شديد في الإشترطات الصحية، ويمثل خطرًا داهمًا علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذا المصنع، كما تمكنت الحملة من ضبط وإعدام 39 طنًا و400 كيلو جرام أغذية، منهم ضبط 38 طن و300 كيلو جرام مخلل، لعدم وجود بيانات، وإعدام طن و100 كيلو جرام مخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب 14 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بديرب نجم.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذا العمل، والجهود المبذولة للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

وعلى جانب آخر حصلت ثلاث وحدات صحية بمحافظة الشرقية علي وسام الاعتماد والجودة من وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد التأكد من تطبيق المعايير القياسية بعيادات تنظيم الأسرة بهذه الوحدات، وحصولهم علي تقييم ربع سنوي بأكثر من 95% مرتين متتاليتين، من خلال قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه الوحدات هي وحدة أم رماد التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، ووحدة المحمودية التابعة للإدارة الصحية بههيا، والمركز الطبي بالحي العاشر التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وتم تعليق شعار الوسام علي هذه الوحدات الصحية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن برنامج الجودة والإعتماد بوزارة الصحة المصرية، للتأكد من تطبيق المعايير القياسية للخدمات بالمراكز الطبية والوحدات الصحية علي مستوي الجمهورية، وتقوم الوزارة بتحفيز الفرق الطبية والعاملين بالوحدات الحاصلة علي وسام الإعتماد والجودة مالياً.