طوارئ بالأزهر لبدء الدراسة والامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية حالة الطوارئ استعدادا لعودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث عقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عدة لقاءات مع رؤساء المناطق الأزهرية عبر الإنترنت «أون لاين» لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمعاهد للفصل الدراسي الثاني من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتناول الاجتماع التأكيد على التفعيل الكامل لمنظومة التعليم الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجه المناطق الأزهرية.

وأكد الشيخ صالح عباس لقيادات القطاعات في اجتماع لهم اليوم أن الأزهر ملتزم بنفس القرارت التى أعلنها وزير التربية والتعليم، وأن هناك تنسيق بين الأزهر والتربية والتعليم بشأن الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم إعلان المواعيد النهائية الخاصة بإجراء الامتحانات خلال الأيام المقبلة، وأن الأزهر مستعد لكافة السيناريوهات والتصورات لإجراء الاختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، ومن المتوقع أن تبدأ الامتحانات 20 فبراير وتستمر حتي أول مارس.

في سياق متصل، تفقد الشيخ صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أعمال تسليم المناطق الأزهرية أجهزة الحاسب الآلي في المخازن الرئيسية للأزهر الشريف دعمًا للمنظومة الإلكترونية بالمعاهد الأزهرية والتي وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتطويرها بالشكل الذي يتماشى مع الوضع الراهن.

وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي 8000 جهاز بمواصفات ذات كفاءة عالية لدعم المعاهد الأزهرية المدرجة بخطة الجودة والمعتمدة والمعاهد النموذجية والعادية ومرحلة رياض الأطفال بالإضافة إلى معاهد القراءات.

وبحسب قطاع المعاهد، فرافق فضيلته بجولته مدير عام الكمبيوتر التعليمي ومدير عام الجودة، وكان في استقباله مدير عام التعاقدات والمخازن ومدير المخازن، حيث تم تفقد أعمال فحص وإعداد الأجهزة لتسليمها للمناطق الأزهرية في ضوء موافقة وكيل الأزهر الشريف.

دور إيواء الأيتام

وفي إطار دعم قطاع المعاهد الأزهرية الدائم لطلاب الأزهر الشريف المقيمين بدور الأيتام بمختلف المراحل الدراسية، اجتمع الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مع عدد من المسئولين عن دور إيواء الأيتام لمناقشة أحوال طلاب الأزهر الشريف لتنسيق تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والعمل على إتاحة أفضل فرص تعليمية لهم وتدريبهم على إحدى الحرف والمهن خلال الإجازة الصيفية لتنمية مهاراتهم واعتمادهم على أنفسهم وإعدادهم بالشكل الذي يضمن أن يصبحوا أفراد صالحين بالمجتمع المصري ويتمتعون بحقوقهم الكاملة.