قتلوا طفلا بسبب «روث بهائم».. قصة إحالة 4 بينهم شقيقان للجنايات

الساعة تُشير إلى السابعة من صباح يوم الاثنين 5 أكتوبر الماضي.. كان الطفل مصطفى، 17 سنة، بصحبة والده متوجهين إلى حظيرة مواشي يملكها الثاني بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بالغربية.. كان هناك 5 متهمين يتربصون للأب وابنه، بسبب خلافات سابقة بينهم إثر سقوط «روث بهائم» أمام منزلهم بعد تنظيف الحظيرة.. التربص بالاثنين نتج عنه التعدى عليهما بالعصي، حتى أُصيب الأب وفقد الوعي، بينما فقد «مصطفى» حياته على يدهم.. وانتهت النيابة العامة من التحقيق فى القضية، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

خلافات قديمة

فى سبتمبر العام الماضي، وبينما كان جد «مصطفى» ينظف الحظيرة وينقل روث المواشي إلى خارجها، سقطت كمية من الروث أمام منزل المتهمين، فسارع الجد إلى إزالتها والاعتذار لهم.

تجدد الخلافات

الخلافات تجددت مرة أخرى بين الطرفين، وتعدى الجيران المتهمون على جدة مصطفى، وزوجة خاله، وأصابوا الأولى بسحجات وكدمات والثانية بكسور متفرقة فى أنحاء جسدها، وهو ما تحرر عنه المحضر رقم 17331 لسنة 2020.

مطاردة مصطفى

قبل مقتله بيوم، وتحديدا يوم 4 أكتوبر الماضي، كان مصطفى في زيارة لمنزل خاله القريب من منزل المتهمين، وبينما كان يهمّ بالمغادرة مع حلول الساعة الـ10 مساء، طارده اثنان من المتهمين محاولين التعدي عليه، إلا أنه تمكن من الهرب منهما.

قتل مصطفى

وفي صباح اليوم التالي 5 أكتوبر، توجه «مصطفى» مع والده كعادتهما اليومية، إلى المنزل الخاص بهما القريب من منزل المتهمين، والذين حولوه إلى حظيرة مواشي، وفور دخولهما هناك ترصد لهم المتهمون، وأثناء خروج الأب مجددا انهال عليه المتهمون بالضرب فى الرأس حتى سقط فاقدا الوعي، وما إن خرج «مصطفى» حتى انهالوا عليه هو الآخر ضربا بالعصي، وسقط مضرجا فى دمه، حتى توفي.

جثة هامدة

نقل الجيران «مصطفى» إلى مستشفى طنطا الجامعي، وخضع لمحاولات إنعاش كان مصيرها بالفشل، ودوّن طبيب الاستقبال تقريرا طبيا قال فيه إن المجني عليه وصل المستشفى «جثة هامدة»، وأثبت وجود جروح قطعية بالرأس، وكدمة بالبطن.

النيابة تحقق

تلقت النيابة العامة إخطارا بالحادث، وناظرت جثة المجني عليه، وأمرت بتشريحها لبيان سبب وكيفية الوفاة ثم صرّحت بالدفن، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

من جانبها تمكنت الشرطة من القبض على 4 متهمين في الواقعة، من بينهم شقيقان.

القتل العمد

باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وفي ختام التحقيقات أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية ونسبت لهم اتهامات قتل «مصطفى» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل والده، حيث تبدأ المحاكمة السبت المقبل.