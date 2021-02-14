خبير تربوي: المناهج تعتمد على نظام التتابع ولا يجوز الحذف منها

قال الدكتور علاء الجندي، الخبير التربوي، إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تعليم الطلاب وتطويرهم وتنمية قدراتهم الدراسية بشكل عام ودائم، بينما يبحث أغلب أولياء الأمور عن تخفيف المناهج الدراسية عن أبنائهم من أجل حصول الطلاب على درجات عالية دراسيا: «مفيش منهج بيتحط بالصدفة، ولكن هناك معايير اختيار المناهج عبر التقييم والتتابع والتكامل».

يكون له تكملة بباقي السنوات التعليمية فيما بعد

وأضاف «الجندي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك بعضا من محتويات المناهج التعليمية يتعلمها الطلاب في شكل تراكمي، حيث يتعلم الطالب الجزء الأول من المحتوى في الصف الدراسي الأول بالمرحلة الابتدائية، ويكون له تكمله بباقي السنوات التعليمية فيما بعد.

يحسب أن الدولة ما زالت تهتم بردود أفعال أولياء الأمور

وأوضح أن القيادة السياسية تسعى جاهدة للحفاظ على صحة الطلاب واستكمال العام الدراسي، وهناك عدد من الدول الكبرى التي لم تفلح في السيطرة على وباء فيروس كورونا: «يحسب لنا أن الدولة ما زالت تتابع وتستقي من ردود أفعال أولياء الأمور في القرارات التي تخرج في هذا الإطار».

وأكد أنه يجب على أولياء الأمور غرس التعليم والتربية في نفوس الأبناء وعدم الخوف أو الخشية من المنهج التعليمية: «الهدف من أسلوب التعليم المتطور الذي تقوم به الوزارة تعليم الطلاب وتدريبهم وتشكيل عقل الأطفال بشكل جيد، حتى يكون الطالب قادرا على الإبداع».

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ستصدر قرارا بإعداد نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة التي سيخضع لها الطالب في بعض المراحل الدراسية: «الوزارة تسعى لتغيير ثقافة الطلاب في الامتحانات، وكل ما تريده هو تقييم الطالب، وبلاش نصعبها على نفسنا».