«بث مباشر».. مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان تفاصيل الترم الثاني والامتحانات

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول وآلية استكمال الفصل الدراسي الثاني.

وقال مصدر في الوزارة، إن الأولوية بالنسبة للحكومة هو الحفاظ على صحة المواطنين، وأن التعلم والتحصيل يأتي في مرتبة كبيرة ومتقدمة قبل نتيجة الامتحانات، التي تهدف لقياس مدى استيعاب الطلاب لما حصلوا وليس النجاح أو الرسوب.

وأعلنت الحكومة نهاية ديسمبر الماضي، إيقاف الدراسة داخل المدارس حتى 20 فبراير الجاري، مع استمرارها أسبوعين بنظام الأون لاين، من تاريخ القرار في 31 ديسمبر.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يعرض الخطة النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول وآلية استكمال العام الدراسي الثاني، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، قبل إعلانها في مؤتمر صحفي في الخامسة من مساء اليوم.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إعلان لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالأمس، بتأجيل الدراسة لأسبوع إضافي، أي حتى 27 فبراير، جاء بناء على رغبة من الرئيس السيسي، حرصا على مصلحة وصحة الطلاب، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

السيسي يوجه بحرية حضور الطلاب أو التعليم عن بعد

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض «الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام، واستئناف العام الدراسي الحالي 2020 / 2021 بالمدارس».

ووجه الرئيس، بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب، لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالي، أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

كما اطلع الرئيس أثناء الاجتماع، على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر بمختلف محاوره، حيث وجه في هذا الإطار، بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلاً عن تطوير منظومة المعلمين في مصر.

كما وجه الرئيس، بتطوير نظام امتحانات أبناءنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات، للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج، في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه عرض الدكتور طارق شوقي، إجراءات استئناف العام الدراسي الحالي بالمدارس، مشيرا إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم، بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية، في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي.

كما تم استعراض خطط وزارة التربية والتعليم، فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني، فضلاً عن إصدار العديد من المنصات التعليمية التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل قناتي «مدرستنا 1 و2».