جروب أمهات مصر: قرارات وزير التعليم مرضية جدا

قال أميرة محمود، المنسق والمتحدث باسم جروب أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن قرارات وزير التربية والتعليم اليوم، بخصوص استكمال العملية التعليمية كانت جميعها جيدة، ولكن فيما يخص الصف الثالث الإعدادي فهناك انزعاج لدى عدد من أولياء الأمور بخصوص الامتحان والمناهج: «لو أمكن نعيد النظر في الموضوع ده».

طلاب المراحل الثانوية يطالبون بحذف أجزاء من المنهج

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، انه بالنسبة لطلاب المراحل الثانوية فأغلبهم يطالبون بحذف بعضا من الأجزاء بالمنهج التعليمي لهم.

نتمنى وضع نماذج استرشاديه للطلاب

ولفتت إلى أن نموذج الامتحانات المجمعة للطلاب لاقي قلقا من أولياء الأمور عن شكل الامتحان المجمع لأنهم لم يتطرقوا له من قبل: «نتمني وضع نماذج استرشادية له، وبشكل عام القرارات مرضية جدا».

الوزارة نجحت في توفير كافة البدائل المتاحة لاستكمال العملية التعليمية

وأوضحت أن الوزارة التربي والتعليم نجحت في توفير كافة البدائل المتاحة لاستكمال العملية التعليمية لكافة الطلاب، حيث قامت بإطلاق منصات تعليمية إلكترونية عبر الإنترنت وأخرى عبر قنوات التلفاز، وهو ما وفر الكثير على أولياء الأمور لاستكمال مهمتهم مع أبنائهم.

وقرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن تعقد امتحانات التيرم الأول من العام الدراسي 2020-2021 وتأجل الامتحانات المواد غير المضافة للمجموع، ومواد الهوية للمدارس الدولية، والتي سيجرى إطلاقها بنهاية العام: «علشان نختصر عدد مرات الحضور لهذه المواد».