معلمون عن تطعيمهم بلقاحات كورونا قبل آخر مارس: نحن حائط الصد الثاني

قرارات عديدة أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن العملية التعليمية، من بينها توفير لقاحات كورونا للمعلمين وجميع أعضاء العملية التعليمية، قبل نهاية مارس المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، لإعلان تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الفصل الدراسي الثاني، والذي أعلن فيه وضع المعلمين ضمن الفئات الأكثر أولوية للحصول على اللقاحات المطورة ضد فيروس «كوفيد 19».

مدرس إنجليزي: دور المعلمين في المجتمع محوري

قرارات الوزير بشأن تطعيم المعلمين باللقاحات لاقت مردودًا إيجابيًا منهم، حيث قال عمرو عبدالحميد، معلم اللغة الإنجليزية، للمرحلتين الإعدادية والثانوية، إنه من الطبيعي وضع المعلمين ضمن الفئات الأكثر أولوية للحصول على لقاحات كورونا بطريقة آمنة، بعد الأطباء، وذلك لأنهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروس المستجد، بسبب تعاملهم المباشر مع أعداد كبيرة من الطلاب بشكل دوري.

وأضاف «عبدالحميد» في حديثه لـ«الوطن»، أن دور المعلمين في المجتمع محوري، حيث يخرجون أجيالا من الأطباء والمهندسين ومختلف المهن والوظائف، وهم من بيدهم بناء المستقبل واستمرارية نجاحه، لذلك وضعهم على القوائم ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا قرار صائب.

مدرس تاريخ: نريد أن يشمل قرار التطعيم معلمي المدارس الخاصة

وأوضح عمرو جمال، مدرس التاريخ للمرحلتين الإعدادية والثانوية، أن المدارس والمعلمين الأكثر عرضة لعدوى فيروس «كوفيد 19»، وهو ما يظهر من قرارات الدولة المصيرية مؤخرًا من تأجيل وتوقف وأنظمة مختلفة لآداء الامتحانات، فضلا عن الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أن كل ذلك يؤكد أهمية تطعيم المدرسين بلقاحات كورونا.

وأشار معلم التاريخ، إلى أن قرار تطعيم المعلمين بلقاحات كورونا ما زال غير معلوم هل يشمل معلمي المدارس الخاصة أم التابعين للوزارة فقط، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من المدرسين يعملون في المدارس الخاصة.

محمد: نتعامل مع أعداد كبيرة من الطلاب يوميا

ويرى محمد عبدالحميد، مدرس اللغة الفرنسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، أن قرار تطعيم المدرسين بلقاحات فيروس «كوفيد 19» يحد من فرص انتقال العدوى داخل المدارس، خاصة وأن المعلمين تتعامل بشكل مباشر مع أعداد كثيرة من الطلاب بشكل شبه يومي، مناشدًا بمحاولة توفير اللقاحات للطلاب أيضًا، حتى يستطع الطرفين استكمال العام الدراسي بأمان.