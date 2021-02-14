«خزانات الوقود».. سر شحنة كيماويات محظورة مضبوطة فى حاوية آلات زراعية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة ضبط كمية كبيرة من الكيماويات المحظورة بميناء الاسكندرية، أن الشركة التي حاولت تهريبها، أدخلت الشحنة ضمن حاوية بها كمية كبيرة من الآلات والجرارات الزراعية، وأن الشركة المستوردة قامت بتخبئتها داخل خزانات الوقود وفي الإطارات وأنابيب الآلات.

وتبين من التحريات، أن الآلات المستوردة قادمة من دولة أوربية، وأن قيمة الشحنة التى حاولت الشركة تهريبها، تتجاوز 40 مليون جنيه، وقيمة الرسوم المستحقة عليها 5 ملايين جنيه ضرائب ورسوم وقيمة مضافة، حاولت الشركة التهرب من دفعها.

تعبئة الخزانات في دولة أجنبية

وأكدت التحريات، أن المتهمين من أصحاب الشركة، قاموا عبر عملاء لهم خارج البلاد، بتعبئة خزانات وقود الآلات وأنابيب ومواسير تلك الآلات والإطارات بالمواد الكميائية المحظورة، وأعدوا وثائق الشحن على أن الحاوية هي حاوية آلات زراعية مستعملة، لكن تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، أكدت أن الشحنة بها ممنوعات.

محاولة التهريب

وذكرت التحريات، قيام قيام الشركة التي تتخذ من مدينة الإسكندرية مقرا لها، باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندي على معدات زراعية مستعملة، وقيام أصحاب الشأن، بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد، ضمن مشمول الرسالة، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة، والتهرب من دفع قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الشحنة، التي تتجاوز 40 مليون جنيه، بينما تبلغ رسومها 5 ملايين جنيه.

لجنة أمنية

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع في أماكن مختلفة بتلك الآلات، وقُدرت قيمة الغرامات والرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ وقدره 5 ملايين جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومصادرة الشحنة والتحفظ عليها، وإخطار الجهات المختصة لتولي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.