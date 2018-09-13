مصرع رئيس أمن الموانئ بمطروح وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي رئيس أمن الموانئ بمديرية أمن مطروح، اليوم، مصرعه وأصيب اثنان آخران، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمدخل العلمين بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث تصادم أمام الكيلو 8 مدخل طريق العلمين على الطريق الصحراوي بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل بمدخل طريق "العلمين"، على الطريق الصحراوية أمام الكيلو 8 بدائرة مركز وادي النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع (سعيد م. م.- 56 سنة- عقيد شرطة- رئيس أمن الموانئ بمديرية أمن مطروح)، وإصابة "محمد س. ا." بكسر بالعامود الفقري، وكدمات وسحجات، و(محمد ح. أ.- 49 سنة) بكدمات وسحجات.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون والمصابين لذات المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.