وزير التعليم العالي: مش هنحذف أي مواد.. ممكن نمد الترم التاني ليوليو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعًا دوريًا بشكل شهري، حيث يجلس مع رؤساء الجامعات ويطمئن منهم على الإجراءات الاحترازية المُطبقة، وكذلك أخر مستجدات نظام التعليم الهجين، «في أثناء الأزمة يكون هناك انعقاد دائم، عشان نرد على الاستفسارات ونأخذ قرارات».

وأضاف عبد الغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه هناك أشياء مؤكدة يجب على الطلاب معرفتها من الآن، «الأكيد مش هنلغي الدراسة، الأكيد مش هنحذف مواد من الامتحانات، الأكيد لو لزم الأمر نمد العام الدراسي شوية هيحصل، عشان ننتهي من كافة المناهج، وطبعًا الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول هتاخد وقت».

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المناهج في الجامعات تُحسب بالأسابيع، «إذا تم استنزاف بعض الأسابيع نتيجة الظرف هنعوضه خلال الفترة المقبلة، الموضوع بسيطة جدًا عندنا خريطة معلنة كانت بتقول هنخلص الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 10 يونيو، ممكن نمدها لشهر يوليو اه طبعا عشان ننتهي من كل الدروس ونطمن على وصول المعلومات للطلاب بشكل مطمئن».

وأشار عبد الغفار، إلى أن قرار إجراء الامتحانات واستئناف الدراسة تم بعد مناقشات مستفيضة تناولت كافة التفاصيل مع إدارة أزمة كورونا، كما ان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد طمأنت الجميع من الحالة الوبائية، وتم مناقشة أيضًا الآثار الضارة التي ستنتج من عدم استمرار الدراسة بالشكل المعتاد.