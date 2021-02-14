تطورات كورونا.. اليونان تسجل 662 إصابة وتمديد الإغلاق بالجزائر والتشيك

تسيطر تداعيات فيروس كورونا، على مقاليد الأمور بدول العالم، ولجأت بعض الدول لتمديد الإغلاق، لمواجهة تفشي الفيروس في أنحائها، بسبب ارتفاع الإصابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان، تسجيل 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 172128​​​ حالة والوفيات 6126 حالة.

وسجلت التشيك، اليوم الأحد، 5 آلاف و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرجع ارتفاع الإصابات إلى السلالة البريطانية المتحور من فيروس كورونا والتى تنتشر بعدد كبير من المناطق فى البلاد

وأعلنت الحكومة التشيكية تمديد حالة الطواريء ا وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من منتصف الليلة بسبب ارتفاع الإصابات وقال رئيس الوزراء أندريه بابيش إن وزير الصحة سيقدم غدا لمجلس الوزراء مسودة مقترحة لتشريع جديد بشأن انتشار الفيروس والذي سيمكن الحكومة من الاستجابة للأزمة دون الحاجة لتمديد حالة الطواريء في المستقبل

فيما أعلنت الجزائر تمديد حظر التجوال المفروض في 19 ولاية من بينها العاصمة لمدة 15 يوما.

ويشمل حظر التجوال وفقا للحكومة الجزائرية ولايات الجزائر العاصمة وباتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت، وغليزان.

ورغم حظر التجوال الذى أقرته الجزائر قررت الحكومة فتح المساجد مع منع دخول الأطفال والنساء وذوي الأمراض المزمنة، وفتح أسواق السيارات المستعملة مرة واحدة كل 15 يوما، وانتهاء تحديد أوقات بعض الأنشطة التجارية،وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بداية من الغد.

وسجلت الجزائر 198 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.

وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد 19 فى الجزائر 110 آلاف و711 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2939 حالة وفاة.