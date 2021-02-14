9 خطوات للتسجيل بالبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

قدمت مصلحة الضرائب المصرية للمستخدمين، دليل التسجيل بالبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، ودليل سداد رسوم الخدمة (تجديد الاشتراك)، وترصد «الوطن»، خطوات التسجيل بالبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية.

خطوات التسجيل بالبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

1ـ انشاء بريد إلكتروني، على أن يكون صالحاً قبل عملية التسجيل.

2ـ الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.

3ـ النقر على تسجيل الدخول من أعلى يسار الصفحة، والضغط على اختيار «سجل كممول».

4ـ تظهر الشاشة، قم بالضغط على الدائرة بجوار «عن طريق إدخال البيانات يدويا»، ثم الضغط على السهم للانتقال للشاشة التالية.

5ـ إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بالممول، فيظهر اسم المستخدم «الاسم المستخدم في الدخول للمنظومة».

6ـ إدخال كلمة المرور، ثم إعادة كتابتها مرة أخرى، على أن يراعي ألا تقل كلمة السر عن 8 خانات، وأن تشمل على رقم وحرف كبير، وحرف صغير، ورمز خاص على الأقل، ثم الضغط على السهم للانتقال للشاشة التالية.

7ـ يظهر عدد من الأسئلة يتطلب الإجابة عليها وهي:

ـ هل أنت شخص طبيعي «أفراد»، أم اعتباري «شركات».

ـ هل أنت خاضع لضريبة الخصم والتحصيل؟ «أي تقوم بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة» «نعم أو لا».

ـ هل تقوم الشركة بتقديم نماذج/ اقرارات ضريبة المرتبات والأجور؟ "نعم أم لا".

ـ هل أنت خاضع لضريبة القيمة المضافة "نعم أم لا"، وإذا كنت خاضع فهل لديك سلع جدول "نعم أم لا".

ـ هل أنت الممول نفسه أو أنت وكيل عنه "ينوب عنه".

8ـ بعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة السابقة تظهر شاشة قم بإدخال البيانات بها وهي عبارة عن:

ـ اسم الممول وعنوانه، وعنوان المراسلة.

ـ ثم اختر نوع الجهة.

ـ ادخال البريد الإلكتروني، ثم الضغط على "إرسال كود التأكيد".

ـ فتح البريد الإلكتروني لمعرفة كود التأكيد.

ـ إدخال كود تأكيد البريد الإلكتروني، الذي تم استلامه على البريد الإلكتروني.

ـ كتابة رقم الموبايل، والفاكس، تحديد نوع الهوية "رقم قومي، او جواز سفر"، ثم ادخال رقم الهوية.

ـ الانتقال إلى ادخال الاسم التجاري، عنوان النشاط، ثم الضغط على "تسجيل".

ـ حفظ كلمة السر واسم المستخدم في الدخول للمنظومة.