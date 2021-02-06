خطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف مصلحة الضرائب بعد فتح «الالتماس»

منح الدكتور محمد معيط وزير المالية، المتقدمين غير المقبولين لشغل 1700 وظيفة بمصلحة الضرائب المصرية رقم 1 لسنة 2020، فرصة للطعن، وذلك بفتح باب الالتماسات، اعتبارًا من اليوم السبت إلى الجمعة 12 فبراير.

وأعلن «معيط» عن الموقع الإلكتروني الذي يحق للمتقدمين لوظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، والذين تم إخطارهم بأنهم «غير مستوفين» التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني «eg.gov.mof.Jobs://https» ، حيث يتم إدخال الرقم القومي فقط لتقديم الالتماس.

وبناء على ذلك، سيبحث الكثيرون من المتقدمين عن طريقة للاستعلام عن النتيجة، وهو ما تقدمة «الوطن» لقراءها في ضوء خدماتها التي تقدمها على مدار الساعة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة وظيفة مصلحة الضرائب

ويتم الاستعلام عن عن نتيجة الاختبار لمعرفة قبولك من عدمه يتم من خلال موقع موقع مصلحة الضرائب التابع لوزارة المالية.

ولن يتطلب الأمر الكثير من البيانات، فكل ما يحتاجة المتقدم للبحث عن نتيجته هو إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على استعلام فقط.

من جهته، وجَّه الوزير، بمراعاة أعلى درجات الدقة فى إجراءات المفاضلة بين المتقدمين للتعاقد على الـ1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر حيث تتولى لجنة محايدة فحص هذه الالتماسات؛ بما يُسهم فى ترشيح أفضل العناصر للعمل بمصلحة الضرائب؛ من أجل تعزيز الموارد البشرية على النحو الذى يتسق مع تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

وأضاف الوزير خلال بيان نشر اليوم، إلى أن الوزارة حريصة على توفير فرص عمل لأوائل الخريجين؛ لتوظيف قدراتهم ومهاراتهم الذاتية والمعرفية، في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، والإسهام الفعَّال في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار «معيط»، إلى الوزارة تهدف للمشاركة في صنع القرار بأسلوب علمي؛ بما يضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، وصون حقوق الخزانة العامة للدولة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.