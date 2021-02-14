ليلى علوي: ياريت أحضر بروفات منير كل يوم.. وببعتله حضن وبوسة

قالت النجمة ليلى علوي، إنها غنت مع الكينج محمد منير أغنية «علي صوتك» بعد أن زارته من أجل الاطمئنان على صحته، لأنها لم تره منذ فترة طويلة، مؤكدة أن إلهام شاهين هي صاحبة فكرة الذهاب إلى منير بحضور الفنانة هالة صدقي أيضا، مشيرة إلى أنها قدمت بروفة مع منير وفرقته: «حمدلله على سلامتك ياغالي ده ربنا كريم وباب مفتوح على طول، ويارب كل الناس بحب وسعادة وتستمتع بالحب دايما".

فترة فيلم المصير من أهم أيام عمري

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أغنية «علي صوتك» كانت في فيلم «المصير» الذي يعد أهم أيام عمرها وأهم الأفلام التي شاركت فيها وكذلك من أهم الأفلام السينمائية التي أخرجها المخرج العالمي يوسف شاهين.

كان في متعة أثناء العمل في فيلم المصير

وتابعت علوي: «كان هناك متعة وحب وكنا مبسوطين بالفيلم مع الأستاذ شاهين وكنت مستمتعة وأنا في سوريا وليبيا واستمتعت بالعمل مع وليد عوني، التمرين على الرقص من أجل الليونة في الفيلم خدم الأغنية والدراما، وأغنية علي صوتك كانت من ألحان الملحن الكبير كمال طويل».

ياريت أحضر بروفة منير كل يوم

وواصلت: «لم أجلس كثيرا مع منير من أجل ترك مساحة له ولفرقته من أجل الاستمتاع بالبروفة بس اطمنت عليه وهو بيحضر لفيلم استعراضي وبيحضر الأغاني الخاصة بيه، وهو عنده بروفة دلوقتي، وبصراحة يا بخت فرقة منير إنهم معاه يا ريتني أعرف أحضر كل يوم».

ليلى علوي تزور حي الأسمرات

واستطردت: «ذهبت اليوم إلى حي الأسمرات من أجل حضور فعالية صندوق تحيا مصر لتزويج 100 فتاة ولم أتواجد طول اليوم بسبب ارتباط خارجي لكن شعرت بالفرح لزيارتي الأسمرات اليوم، وبعدها عدت من أجل الجلوس مع ابني وحصلت على هدايا ورد بمناسبة عيد الحب وتحصلت على رسائل من صديقاتي وبرفانات، لو في أي ارتباط هقول، وببعت حضن وبوسة لمنير».