ليلى علوي توجه رسالة دعم لمحمد الصغير: «ربنا يشفيك يا عشرة العمر»

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة حب لخبير التجميل محمد الصغير والذي يتواجد حاليا بإحدى المستشفيات بسبب تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت ليلي علوي عبر «انستجرام»: «عشرة العمر يا صاحب العمر ياللي كل أسرتي بتعتبرك واحد من العيلة، 39 سنة بعرفك وبشوف رحلة كفاحك انسان عصامي بيحب الشغل والنجاح وحققه وبيعمل خير كتير جداً مسؤول عن كل واحد بيشتغل عنده وعن عيلته وظروفه.. يارب ياقادر على كل شئ بارك في عمره وصحته واشفيه يارب»

واضافت «كلنا بندعيلك يا محمد، كل اللي يعرفك من الوطن العربي، يارب يا محمد يطمنا عليك ويطمن ولادك وأحفادك واخواتك وعايلتك اصحابك.. كلنا بنحبك ومستنيينك».

وكان أصيب خبير التجميل محمد الصغير منذ بداية يناير الجاري بفيروس كورونا ونقل علي أثره المستشفي بعد معاناته من صعوبه في التنفس.

وطالبت الاعلاميه مها محمد الصغير و زوجة الفنان احمد السقا متابعيها الدعاء لوالدها حيث كتب عبر انستجرام: «اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين، اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته».

كما حرص عدد كبير من نجمات الفن الدعاء لخبير التجميل محمد الصغير عبر حساباتهم عالسوشيال ميديا ابرزهم حلا شيحة وشقيقتها هنا شيحة و دينا فؤاد وعبير صبري و الهام شاهين.