وزيرة البيئة: مبادرة «اتحضر للأخضر» تطور قرية «صفط تراب» بالغربية

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن مبادرة «اتحضر للأخضر» و تطوير قرية «صفط تراب» التابعة لمحافظة الغربية، حيث ذكرت أنها تعمل على الاستدامة البيئية بمعنى أخذ البعد البيئي والمحافظة على البيئة بشكل به استمرارية واستخدام موارد القرية بشكل به قدر كبير من الحكمة، موضحة أن الوزارة أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «اتحضر للأخضر في عام 2020».

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن تلك المبادرة تأتي من أجل رفع الوعي البيئي للمواطن، وربط موضوعات البيئة في كل ما يخص حياتهم، سواء تلوث الماء أو الهواء أو التربة أو استخدام أكياس بلاستيك، موضحة أنه ضمن هذه المبادرة تم التنسيق مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، حيث إن هناك مجموعة من المصريين أرادت القيام بعمل تطوعي على أرض مصر.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هذه المجموعة اختارت تطوير قرية «صفط تراب» بمحافظة الغربية، وتم بالفعل التواصل مع هذه المجموعة، «نزلنا على أرض الواقع من 4 شهور تقريبًا شهر نوفمبر اللي فات، وابتدينا نشوف إيه المشكلات اللي موجودة في القرية، إحنا مقولناش المشاكل كذا والحل كذا كذا، لا ده إحنا قعدنا مع الشباب بتوع القرية، أخذنا جزء منهم لمدة 4 أيام، من أجل رفع وعيهم، لما فهموا الموضوع بقوا سفراء لينا».

وتابعت: «هؤلاء الشباب بقوا السفراء لينا داخل القرية، وهم اللي بيتكلموا مع الأهالي على التطوير، وإزاي الأهالي يشاركوا، ولو نضفنا وأزلنا القمامة من مكان معين إيه اللي المفروض يتعمل مكانه عشان ميكررش رمي القمامة مرة أخرى، رفعنا كميات مخلفات كبيرة جدًا من القرية بالتنسيق مع محافظة الغربية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كان فيه مشكلة أن القائمين على رفع القمامة لا يستطيعون الوصول لبعض المناطق بسبب ضيق الشوارع وشوفنا حل للموضوع ده، الفكرة كلها بجانب إنها مكون بيئي قوي هو في نفس الوقت مكون مجتمعي قوي».