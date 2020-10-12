ياسمين فؤاد: مصر اختارت الطريق الصعب للحفاظ على البيئة وجعلها أولوية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر أقل دولة ساهمت في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المضرة بالبيئة، وأكثر دولة قامت بمراعاة دمج المعايير البيئية في خطتها الاستثمارية، بما فيها من تدريب وتنظيم، مؤكدة أنه تم وضع هدف الوصول لـ100% من دمج المعايير البيئية في الخطة الاستثمارية خلال ثلاث سنوات.

وتابعت في كلمتها لإطلاق مبادرة شركة نستله "دورنا" لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيك ودعم عمال أعادة التدوير: "اختارت الدولة الطريق الصعب للحفاظ عى البيئة وجعلها أولوية".

وأضافت "فؤاد"، لدينا سيناريوهان نعمل عليهم لخفض استهلاك البلاستيك إما أن نعمل على إعادة التدوير، أو خفض استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، وللمرة الأولى يتم تشكيل اللجنة الوطنية للمخلفات وتدريجيًا سننجح في مواجهة البلاستيك وأثره على البيئة، لأنه لا يوجد لدينا خيار آخر، فالحقيبة البلاستيك يحتاج تحللها من 400 الى 1000 سنة، وأثبتت أزمة كورونا الأخيرة أننا الخاسر الأكبر من تلوث البيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة، نتمنى أن لا يقتصر الأمر على شركة واحدة بل يمتد لانضمام العشرات، من منطلق توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة.

يذكر أن مبادرة "دورنا" بدأت بشراكة مجتمعية بين وزارة البيئة وشركة نستلة للحفاظ على البيئة وتشجيع إعادة التدوير للمخلفات، خاصة البلاستيك للتدوير وإعادة الاستخدام أكثر من مرة بنسبة 100% بحلول عام 2025.

بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الجهات المتخصصة على مستوى القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم تخصيص قرابة 2 مليار فرنك سويسرى من أجل هذه القضية، وتمكين المزيد من المبادرات على مستوى الأسواق التي تعمل بها.

وتعد "نستلة مصر" أولى الأسواق المنفذة للمبادرة، وفقًا لنهلة كمال عضو مجلس الإدارة التنفيذي، ومدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والتسويقية للشركة فى مصر.