خطيبها فسخ الخطوبة.. كشف غموض انتحار فتاة بالخانكة في عيد الحب

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية غموض واقعة انتحار فتاة بتعليق رقبتها بجنش المروحة بسقف مسكنها بمنطقة المنشية بدائرة الخانكة، حيث تبين أنها أقدمت على التخلص من حياتها بسب قيام خطيبها الذى يبلغ من العمر 30 عاماً، بفسخ الخطوبة، بعد عامين من الارتباط، وتحرر محضر بالواقعة وتولت للنيابة للتحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

تبين من التحريات أن المتوفاة بينها وبين خطيبها صلة قرابة وتربطهما علاقة عاطفية منذ سنوات، حيث تقدم لخطبتها واستمرت الخطوبة عامين ولكنه فسخ الخطوبة، وعلمت المجنى عليها، بتعلق خطيبها بفتاة أخرى ورفض العودة إليها، ما دفعها إلى الدخول في نوبة اكتئاب وإصابتها بحالة نفسية سيئة دفعتها للتخلص من حياتها، وقررت الانتحار.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بقيام فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، بشنق نفسها بمروحة مسكنها الكائن بمنطقة المنشية دائرة المركز.

أخطر بالواقعة اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المتوفاة شنقت نفسها لفسخ خطوبتها بعد عامين من الارتباط.

وحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة، لمباشرة التحقيقات وأمرت للنيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة.

في وقت سابق أمرت نيابة قليوب بالتصريح بدفن جثة ربة منزل انتحرت في منزل زوجها الثاني بتناول حبة حفظ الغلال إثر إصابتها بحالة اكتئاب نظرا لوجود خلافات بينها وبين طليقها «زوجها الأول» بسبب رفضه تنفيذ حكم صادر لصالحها لضم أولادها لحضانتها حيث أصيب بحالة نفسية دفعتها للانتحار والتخلص من حياتها.