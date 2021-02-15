«الشباب المصري» يضع رسائل على «بالونات شو» للأطقم الطبية في الفالانتين

وضع أعضاء مجلس الشباب المصري بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سيف، مسؤول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، بالونات شو، اليوم، أمام عدد من المستشفيات، وذلك لتوجيه رسائل شكر وتقدير للأطقم الطبية بالمستشفى على جهودهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

وجاءت أبرز الرسائل التي جرى وضعها على البالونات «عيد حب سعيد على كل الأطقم الطبية، في عيد الحب لم نجد أفضل من جيش مصر الأبيض لنقول له بنحبكم، فخورون بالدور العظيم والمجهود الراقي والتضحيات الغالية من أجلنا، أبطالنا من الجيش الأبيض أنتم في قلوبنا، شكرًا لوجودكم دائمًا في الصفوف الأولى».

ومن جانبه أكد كريم أحمد، عضو المكتب التنفيذي المجلس، أن تلك اللفتة جاءت تعبيرًا منهم عن حبهم وتقديرهم وشكرهم لأعضاء الفرق الطبية من جيش مصر الأبيض بجميع المستشفيات، نظرًا للتضحيات والجهود الكبيرة التي يقومون بها في ظل جائحة كورونا.

وشددت سالي علي، عضو المكتب التنفيذي، على أن جيش مصر الأبيض يستحقون أن يكونوا أيقونة للحب والتضحية لجهودهم في علاج المصابين بهذا الفيروس اللعين، وأن تلك اللفتة تأتي تأكيدًا على تقديرهم لدورهم، وأن تضحياتهم ستظل في ذاكرة التاريخ المشرف بحروف من نور.

يذكر أن مجلس الشباب المصري بمحافظة بورسعيد، قد نظم زيارة، أمس ، لدار مسنين مدينة بورفؤاد، للاحتفال بعيد الحب مع نزلاء الدار.

وقدم أعضاء المجلس الورود لنزلاء الدار، وتبادلوا معهم أطراف الحديث في ظل أجواء من المرح والسعادة التي ارتسمت على وجوه النزلاء، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشار محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، إلى أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس لمؤسسات رعاية الأطفال ودور المسنين، في إطار إيمان المجلس بأهمية المشاركة في تنمية وخدمة المجتمع، لافتًا إلى أنه جرى اختيار زيارة دار المسنين من أعضاء المجلس ببورسعيد لقضاء عيد الحب معهم، تقديرًا لهم ولعطائهم على مر السنوات الماضية، والتأكيد على حبهم لهم.

وأكد على أنه جرى مناقشة احتياجات الدار مع القائمين عليه، خاصة ما يتعلق بأعمال الصيانة واحتياجات النزلاء، وسيجرى تلبيتها تباعًا خلال الأسبوع الجاري، مضيفا: "هذا أقل ما نقدمه لأمهاتنا وآبائنا من نزلاء الدار".