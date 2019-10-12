مجلس الشباب المصري: التطهير العرقي للأكراد يذكرنا بمذابح الأرمن

قال مجلس الشباب المصري إن العملية العسكرية المشينة التي يقوم بها النظام التركي ما هي إلا انتهاك صارخ للعهود والمواثيق الدولية.

وأكد المجلس في بيان، متابعته ببالغ القلق، الاعتداءات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية على شمال الدولة السورية، معربا عن قلقه بشأن تلك العملية وما يصاحبها من عمليات تطهير عرقي ضد الأقلية الكردية والتي لطالما كان التاريخ التركي يمتلك رصيدا سيئا منها، منذ مذابح الأرمن في أوائل القرن التاسع عشر.

وأضاف المجلس أن الاحتلال التركي لشمال الدولة السورية يمثل انتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية، وتهديدًا للأمن والسلم العالمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تهدأ على مدار أكثر من تسع سنوات، فضلاً عن إعاقة مرحلة إعادة بناء الدولة السورية وزيادة أعداد اللاجئين.

وثمن المجلس بيانات الرفض الدولي لتلك العملية العسكرية، وما صاحبها من تحرك دولي لوقف تلك العملية العسكرية وحماية الأقلية الكردية وكذلك حماية اللاجئين الموجودين داخل الأراضي التركية، مؤكدا أنه سيتواصل مع كافة المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية المعنية، وكذلك المنظمات الصديقة للسلام والإنسانية داخل الأراضي السورية والتركية، لاتخاذ اللازم نحو حماية الأقلية الكردية والحفاظ على اللاجئين لدى تركيا.