بث مباشر.. تواضروس يدشن كنيسة جديدة في الإسكندرية

يواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، زيارته الثانية خلال العام الحالي إلى محافظة الإسكندرية، حيث بدأ يومه الثاني من الزيارة صباح اليوم، بتدشين كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك.

وشارك البابا مراسم الترسيم، الأساقفة العموم في الإسكندرية وهم: الأنبا بافلي، الأنبا إيلاريون، الأنبا هرمينا، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وبعض من كهنة الإسكندرية.

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ويتزامن قداس تدشين الكنيسة الجديدة، مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بعيدي «شهداء العصر الحديث» و«دخول المسيح إلى الهيكل» بحسب الاعتقاد المسيحي.

وكان البابا تواضروس الثاني، دشّن أمس الأحد كنيسة السيدة العذراء والأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية غرب الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وافتتح البابا تواضروس الثاني، على هامش تدشين الكنيسة، مزار الشهداء بكنيسة السيدة العذراء بالمنشية الذي جرى تجهيزه بالطابق الأرضي، كما أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة التي كانت تتبع الطائفة المارونية، ومنذ العام 1999 استخدمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأداء الصلوات الطقسية، لخدمة الأسر القبطية الموجودة بمنطقة المنشية والجمرك وبحري، وفي عام 2015 تم توقيع عقود الشراء النهائية.

والكنيسة المدشنة تبلغ مساحتها بحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة 600 متر مربع وتتكون من 4 طوابق، وبها إلى جانب الكنيسة الرئيسية والمعمودية 4 كنائس ملحقة، هي كنيسة الشهداء بالدور الأرضي وكنيسة الأنبا موسى بالدور الثاني وكنيسة الملائكة بمنارة الكنيسة البحرية وكنيسة الآباء السواح بالمنارة القبلية، كما يوجد بها مزار لعدد من شهداء الكنيسة القبطية وقاعات لخدمة مدارس الأحد وقاعات اجتماعات ومكاتب إدارية.

وعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل، بحسب الاعتقاد المسيحي، هو ذكرى إدخال المسيح إلى الهيكل بعد 40 يومًا من ولادته بحسب شريعة بني إسرائيل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يوافق يوم 8 أمشير من كل عام بحسب التقويم القبطي.