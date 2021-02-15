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محمود مسلم

«الجزار والسعيد» يناقشان خطة الإسكان الاستثمارية للعام المالي الجديد

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الوطن
09:58 ص | الإثنين 15 فبراير 2021
«الجزار والسعيد» يناقشان خطة الإسكان الاستثمارية للعام المالي الجديد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارته للعام المالي 2022/2021، من خلال الفيديوكونفرانس، بحضور قيادات جميع القطاعات بالوزراتين.

وأكد «الجزار» أن من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الدولة حاليا، هي مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصري، يقطنون بالمناطق الريفية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة استكمال المشروعات الجارية، ولا سيما الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصري.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن وزارة الإسكان يقع على عاتقها جهد كبير في تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية للمواطنين، والتي تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتوفر العديد من فرص العمل.

وخلال اللقاء، استعرض قيادات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التي يجرى استكمالها، أو ستنفذ لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

 

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