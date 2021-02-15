بمشاركة 22 دولة.. انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، التي تحمل إسم الراحل «الشيخ محمود خليل الحصري»، بالمركز الثقافي لمحافظة بورسعيد بمشاركة 22 دولة، تحت شعار «الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي».

يحضر فعاليات الدورة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية، والدكتورة ياسمين الخيام حفيدة الشيخ الحصري.

ويشارك في منافسات هذه الدورة ٥٢ شابا يمثلون أكثر من ٢٢ دولة ويتنافسون في ٣ أفرع لحفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال.

وحرص المشاركون في المسابقة على التجول في محافظة بورسعيد قبل بدء الفعاليات، والتقاط صور تذكارية فى أماكن تاريخية ومتنزهات سياحية منها حديقة فريال التاريخية التى تم تطويرها مؤخرا ضمن مبادرة الرئيس السيسي لحدائق بلا أسوار.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عقد اجتماعا مع اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم وذلك بحضور الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر والشيخ عبد الفتاح الطاروطي وأعضاء اللجنة.

كما التقي اللواء عادل الغضبان، بأعضاء مجلس أمناء مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القران الكريم والابتهال الديني، وأعلن المحافظ خلال اللقاء أن المسابقة تنطلق للعام الرابع علي التوالي رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم بشأن جائحة كورونا مشيرا إلى أنها المسابقة الوحيدة في العالم التي يتم تنظيمها هذا العام.

وأكد المحافظ علي الدعم الكامل للمسابقة بعد نجاحها في الأعوام السابقة والتي اصبحت اسما متداولا في العالم لما تتميز به من جهد واهتمام إعلامي.

ووجه اللواء عادل الغضبان بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا وتعقيم أماكن فعاليات الدورة قبل بدء المسابقة وأثناء المنافسات.