تفاصيل التحقيق مع فتاة «تيك توك» بالقاهرة: حاولت الانتحار في بث مباشر

باشرت النيابة العامة التحقيق مع فتاة التيك توك وتدعى «جنات»، بعد ضبطها إثر قيامها ببث مقطع فيديو عن محاولة انتحارها داخل شقتها، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتبين من خلال التحريات أن الفتاة تعاني من حالة نفسية سيئة دفعتها لارتكاب الواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، وتم ترحليها إلى قسم الشرطة، وإنهاء اجراءات دفع الكفالة، وإخلاء سبيلها من ديوان القسم.

تناولت اقراص مخدرة

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن الفتاة حاولت الانتحار بتناول عقاقير مخدرة، وأنه فور مشاهدة سائقها الخاص ببث مقطع الانتحار على «فيس بوك»، أسرع إليها وتوجه بها إلى مستشفى الدمرداش، وتمكن الأطباء من إنقاذها، وتحفظت القوات على مقطع فيديو يظهر تفاصيل الواقعة.

ورحجت التحريات، أن يكون سبب إقبال الفتاة على الانتحار هو مرورها بحالة نفسية سيئة، وتم إرسال مقطع الفيديو إلى الجهات المختصة لفحصه، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

منة عبد العزيز تحاول الانتحار

وفي وقت سابق، حاولت منة عبد العزيز فتاة التيك توك، الانتحار وقامت بعمل بث مباشر للواقعة عبر التطبيق، لمرورها بحالة نفسية سيئة، وذلك عقب انتهاء إجراءات الإفراج عنها بعد واقعة اغتصابها على يد 3 من أصدقائها في أحد الفنادق بالجيزة.

انتحار طبيب فى الدقهلية

يذكر أن طبيب ألقى بنفسه في النيل بمحافظة الدقهلية، وترك «بوكيه ورد»، نظرًا لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب فشله في علاقة عاطفية.

وانتقل فريق من المباحث والنيابة العامة، وتم انتشال الجثة، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.