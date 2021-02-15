عاجل.. مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران في غارات إسرائيلية على سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسانـ - منظمة غير حكومية مقرها لندن، مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران في الغارات الإسرائيلية على سوريا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف المرصد السوري، أنَّ الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع الفرقة الرابعة على طريق «دمشق - بيروت» السريع.

وأفادت مصادر قناة «العربية»، بأنَّ الغارات الإسرائيلية أعقبت وصول طائرة شحن إيرانية لمطار دمشق، منوهة إلى أنَّ الغارات تزامنت مع مناورات مفاجئة لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة الشمالية.

وأضافت مصادر قناة «العربية»، أنَّ الغارات الإسرائيلية بدأت عند 1:18 فجرصا واستمرت نصف ساعة.

ولم تؤكّد المصادر الإسرائيلية سقوط ضحايا في الغارات قرب دمشق، مشيرة إلى أنَّ التحدي الأكبر في المنطقة الشمالية هو حصول حزب الله على صواريخ دقيقة.