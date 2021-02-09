«المسلماني»: إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية.. وترامب أفادها

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أفاد إيران، موضحا أن طهران قد تصبح بالفعل على وشك امتلاك قنبلة نووية، وهذا هو الخطر الحقيقي، مشيرا إلى أن درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إذا وصلت إلى 90%، فهذا يعني أنها قادرة على تصنيع قنبلة نووية، والاتفاق الذي سبق وعقده الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران، هو آلا يتجاوز ذلك نسبة 3.7%، وهذا بعيد جدا عن نسبة تصنيع القنبلة النووية.

انسحاب ترامب أفاد إيران

وأضاف «المسلماني» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، جعل إيران تزيد من درجة النقاء، ووصلت في يناير 2021، إلى حوالي 20%، وهذا يعني أنهم خلال أربع شهور قد يصل إلى 90%، وهذا يعني أنه في شهر يوليو قد تكون قادرة على تصنيع قنبلة نووية.

وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أن هناك رأي آخر يقول إن الفترة قد تكون أطول وتصل إلى شهر أغسطس المقبل، ولكن من خلال وجهتي النظر فإن إيران قد تكون قادرة على الوصول إلى تصنيع قنبلة نووية في شهر أغسطس أو سبتمبر على أقصى تقدير.

إدارة بايدن لن تحتمل

وشدد على أن إدارة جو بايدن لن تحتمل هذه الفترة ولذلك تتحرك من أجل وقف ما يحدث، خاصة أن ترامب بتصرفاته جعل إيران أقوى نوويا، وظهرت بمظهر المظلوم عالميا، ولكن إيران قد تستفيد أيضا من المفاوضات مع الولايات المتحدة وتحصل على مكانة مهمة في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق، أن إدارة بايدن تعطي الملف النووي الإيراني أهمية كبرى، وسوف تتحرك فيه سريعا.