المواعيد والمواصلات.. تفاصيل معرض ديارنا للحرف اليدوية بعد افتتاحه

تفتتح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، معرض ديارنا للحرف اليدوية، وذلك في نسخته الـ61 والتي تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الحالي.

ويقام المعرض هذا العام بمول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة بنك الإسكندرية كشريك استراتيجي للمرة الثالثة على التوالي وبالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات We، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل معرض ديارنا للحرف اليدوية المقرر أن يستمر حتى يوم 25 من الشهر الحالي على هذا النحو:

المعرض يستقبل الزوار من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً

ويفتح المعرض أبوابه مجانًا أمام الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، إذ تقام الدورة هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، لذا يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري، لضمان تجربة تسوق آمنة لكل للعملاء والعارضين.

ومن المقرر أن يوفر الهلال الأحمر المصري فرق توعية مترجلة خلال فعاليات المعرض للتأكد من التباعد الاجتماعي وتنظيم كثافة الأعداد بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة بشكل دوري، والتعقيم المستمر على مدار اليوم مع إمكانية التعقيم الشخصي، فضلاً عن توفير مستشفى ميداني مجهز خلال فعاليات المعرض ووجود سيارات إسعاف مخصصة.

أكثر من 300 عارض من كل أنحاء مصر

ويقام المعرض هذا العام على إجمالي مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80% منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنساني والإقليمي الرائد في رعاية كافة المقيمين على أراضيها.

صناعات يدوية وتراثية ومأكولات

وستشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم علي ورق مخصص بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية بالشركة مع جمعية حرف أهل مصر للتنمية الاقتصادية لتعليم المشاركين مختلف الفنون: «الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز»، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلي والدفع الإلكتروني.

ولن يقتصر المعرض هذا العام على الصناعات اليدوية والتراثية فقط، لكن يتوافر أيضًا أشهى المأكولات بجميع أنواعها «مخبوزات وحلويات، عسل، وتمور، ومكسرات»، مصنوعة بجودة عالية جدًا، فضلًا عن المنتجات السيناوية المعروفة بألوانها الزاهية وزخارفها المبهرة ودقة تطريزها، كما يتوافر زيت الزيتون والتمر السيناوي الأصيل.

إزاي توصل للمعرض

يوفر المعرض هذا العام عدد من الأتوبيسات في عدد من النقاط في القاهرة على النحو التالي:

- 4 دورات من المعادي شارع 9.

- 4 دورات من نادي هليوبلس الرياضي.

- 4 دورات من وسط البلد جراج التحرير.

- 4 دورات من ميدان لبنان.