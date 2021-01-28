التضامن: ديارنا يستهدف التمكين الاقتصادي ونركز على الحرف التراثية

قال عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، للتسويق والمعارض، إن معارض ديارنا الذي تم افتتاحه بالأقصر، أمس، يضم 10 محافظات هي «القاهرة، المنوفية، الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، المنيا، الفيوم، شمال سيناء، ومحافظة جنوب سيناء»، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الواجبة من حيث المنتجات والمبيعات.

وأكد البكساوي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التركيز على الجاذبية في عرض المنتجات للزوار، مشيرا إلى أن المعرض يعد تحديا في ظل إجراءات كورونا.

تعقيم الزوار والتأكيد على الدخول بالكمامة

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتعقيم الزوار والتأكيد على الدخول بالكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المعرض، والالتزام بنسبة 30% فقط من السعة المقررة.

وأوضح مستشار التضامن للتسويق، أن هناك 85 عارضا يسوقوا منتجاتهم الحرفية والتراثية «الهاند ميد، الخزف، سجاد، كليم، مفروشات، منتجات شمال وجنوب سيناء»، مؤكدا أن حجم الإقبال مناسبا، تزامنا مع جائحة كورونا، لافتا إلى أنه يتوقع إرادات جيدة في نهاية المعرض.

إعداد الأسر المنتجة وتأهيلها وتدريبها

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم إعداد الأسر المنتجة وتأهيلها وتدريبها لإكسابها مهارات حرفية ويدوية للعمل على زيادة دخل الأسر، وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم.

شروط وزارة «التضامن» للانضمام لمشروع الأسر المنتجة

- أن يكون مصري الجنسية.

- الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة والحساب أو التعهد بالالتحاق ببرامج محو الأمية.

- ألا يقل السن عن 18 سنة وقت تقديم الطلب، ويستثنى من ذلك خريجي مراكز إعداد الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.

- أن يقدم الطالب الضمان الذي يقبله مجلس إدارة الجمعية المسند إليها تنفيذ المشروع.

- أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعية المنفذة للمشروع.

- لضمان جدية تنفيذ المشروع فإنه يجوز مشاركة طالب الانتفاع بالمشروع بنسبة من التكلفة الإجمالية للمشروع، يقوم بتحديدها مجلس إدارة الجمعية طبقا لدراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.