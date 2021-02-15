نداء عاجل لأصحاب العقارات المجاورة للدائري بخصوص سند الملكية

في نداء عاجل من محافظات القاهرة الكبرى للمواطنين، من أجل توسعة الطريق الدائري، طالبت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية رؤساء الأحياء التي تطل على محيط الطريق الدائري، بالتنبيه على ملاك كل المنشآت من أراضي وعقارات وورش وغيرها الموجودة في نطاق توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بالتوجه للحي المختص لإخطار مديرية المساحة وتقديم ما يفيد الملكية.

توجهوا للحي المختص وقدموا ما يفيد الملكية حتى نصرف لكم التعويضات

وجاء في النداء العاجل، أنَّ هذا الإجراء لإمكانية تقدير قيمة التعويضات عن طريق مديرية المساحة ومن لم يتقدم بتلك الأوراق يعتبر إقرارًا منه بعدم ملكيته للأرض وما عليها، حيث أنَّه تمّ تحديد نطاق التوسعة بمسافة 25 مترًا تقريبًا يمين ويسار الطريق الدائري.

إزالة تعارضات الطريق الدائري في البساتين

وفي سياق متصل، تتابع المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، حاليًا إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق حي البساتين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية وذات الأهمية القصوى، والتشديد على القيادات بالأحياء بالعمل بعيدًا عن المكاتب والحضور الدائم بمواقع تنفيذ المشروعات الهامة والهادفة والتي من شأنها الارتقاء وتوفير كل سبل الدعم والراحة للمواطن.

تعويض المتضررين

وأكّدت نائب المحافظ، خلال تفقدها موقع إزالة التعارضات مع توسعة الطريق الدائري، إزالة أي معوقات فى الحال حتى لا تتسبب فى اى تعطيل للخطة الموضوعة والتاكيد على البدء في تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بمنطقة «بير أم سلطان» بعد صرف التعويضات لاصحاب تلك العقارات.

وأكّدت أنَّ التوسعة تعمل على تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق والحد من وقوع الحوادث المرورية بطريق الدائري واستيعاب أي كثافة على تلك الطرق والقضاء على الزحام المروري الذي تشهده القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى استمرار أعمال الإزالة مع تعويض المواطنين، مبينة أنَّ ذلك يتمّ بعد انتهاء أعمال الحصر للعقارات الموجودة في نطاق توسعة الدائري.