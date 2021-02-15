محافظ القليوبية يتابع إجراءات طرح المرحلة الثانية بـ«استثمارية بنها»

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها، اليوم، على مساحة 48 فدانًا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، بعد إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح «المرحلة الثانية»، للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينة بنها وسط تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين وتخفيض القيمة الإيجارية بشكل كبير لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين على التقدم للحصول على الوحدات.

والتقى المحافظ بالمستثمرين المتقدمين بطلب إيجار وحدات بالمنطقة الاستثمارية، مؤكدا أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لتشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية.

وأضاف المحافظ أن المنطقة تضم وحدات مخصصة للصناعات الزراعية والغذائية والصناعات المكملة لها بمساحات تبدأ من 240 - 360 متر مربع بنظام الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان .

ثم توجه الهجان لتفقد موقع الأرض المخصصة لإقامة مشروع مجمع إدارة المخلفات والتخلص الآمن من النفايات لمحافظتي القاهرة والقليوبية بمدينة العاشر من رمضان وهو مشروع متكامل لإنشاء منشآت للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية غير الخطرة المتولدة عن المحافظة حيث تم تخصيص 1227.84 فدان لإنشاء منشآت المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية غير الخطرة المتولدة عن المحافظة.

وتابع: «تم تخصيص مساحة 353.55 فدان تقريبا لمحافظة القليوبية و675.4 فدان تقريبا لمحافظة القاهرة بالاضافة إلى قطعتي أرض مشتركة بين محافظتى القليوبية والقاهرة وهى بمساحة 22.75 فدان تقريبا لمعالجة مخلفات الهدم والبناء ومساحة 76.14 فدان تقريبا لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة ومساحة 100 فدان تقريبا موقع مخصص كمدفن صالح للمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيقوم البنك الدولي بتمويل المشروع وجاري عمل الدراسات البيئية».

كما تفقد المحافظ مشروع ال30 مليون بيضة للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، والتقى بأعضاء مجلس إدارة المشروع الجدد برئاسة الدكتورة أمل العسيلي مدير الطب البيطري وتقدم المحافظ بالشكر للعاملين على جهودهم وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع خلال أيام قليلة.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس المشروع في شهر مايو من العام 1981، بمنحة ألمانية، وبدأ التشغيل الفعلي بالمشروع واستقبال أول دفعة "كتاكيت"، في شهر يونيو 1983، وذلك فور الانتهاء من أعمال التركيبات بوحدة التربية.ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف، والذي يصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج " وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، بخلاف أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

ووجه المحافظ خلال اجتماعه بمجلس الإدارة بضرورة ترشيد النفقات من خلال تصنيع الأعلاف بالمشروع واستغلال الأراضي الموجوده بالمشروع وزراعتها بالزراعات المكملة، التي تستخدم في تصنيع الأعلاف وإيجاد أفكار تسويقية جديدة، من خلال فتح منافذ لبيع منتجات البيض واللحوم لتعظيم الاستفادة وزيادة الموارد المالية بالمشروع، مؤكدا أن المحافظة ستسخر إمكانياتها للنهوض بالمشروع وزيادة إيراداته.