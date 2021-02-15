عاجل.. أمريكا تسجل أكثر من 64 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
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أ ش أ
11:17 ص | الإثنين 15 فبراير 2021
إصابات كورونا فى أمريكا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 64 ألفا و194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 27 مليونا و639 ألفا و538 حالة.
وذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أنه تم تسجيل 1084حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 485 ألفا و332 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الإثنين.