طوارئ بالمحافظات تحسباً لموجة طقس سيئ.. إليكم أهم النصائح

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، بدءاً من الغد وحتى الخميس المقبل، تحسباً لسقوط أمطار، وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية، والتي تفيد باحتمالية تعرض عدة مناطق لأمطار وثلوج.

وأصدر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان اليوم، حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيء، أهمها:

- الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

- إصلاح أية تلفيات في بالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها.

- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

- تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

- تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

- رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

- التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

- انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية وفرق التطهير وفرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

كما طالبت الشركة القابضة من المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات التالية، تجنبا لحدوث أى أضرار وحفاظا على حياتهم:

- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، وذلك للسماح لسيارات رفع المياه بالتحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

-ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنباً لخطر الصعق.