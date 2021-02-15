بخاخ يقضي على كورونا في 30 ثانية: قريبا في الصيدليات

أوشكت مجموعة « فارما آند بيوتي» على طرح بخاخ مضاد لفيروس كورونا في الصيدليات، وتشير الدراسات الأولية أنه سيقضي على 99% من الفيروس، بحسب تقرير لصحيفة «ميدي ليبر» الفرنسية.

وقال التقرير إن البخاخ الذي سيستخدم في الأنف يستطيع التخلص من رذاذ الأنف المحمل بفيروس كورونا بنسبة 99% خلال 30 ثانية فقط، وبالتالي فإنه وفق التقرير فإن هذا الدواء الواعد يتحدى اللقاحات المعلن عنها حاليا.

عام من الدراسات قبل التوصل إلى هذا البخاخ

وقال التقرير إن الأمر استغرق من «فارما أند بيوتي» عامًا لتحقيق هذه النتيجة، وتقول المجموعة الصيدلانية على صفحتها على موقع «لينكد إن» الاجتماعي الاحترافي، إن البخاخ «يساعد في منع انتشار الفيروس، ويزيل العوامل المعدية في تجاويف الأنف ويسهل إفراغها، ويقلل محليا من الحمل الفيروسي».

وحول تكوين البخاخ، ذكر التقرير أنه يحتوي على 40% ماء مؤيّن و60% ماء نقي، وتميل نتائج الدراسات إلى التحقق من فعالية هذا العلاج، كما تجري اليابان حاليا موجة ثانية من الاختبارات، حيث يتم استخدام الماء المتأين كثيرا في اليابان لعلاج الحروق وأمراض الجلد الأخرى.

من 4 إلى 6 بخات يوميا من البخاخ ضرورة لمنع انتشار كورونا

وفقا للدراسات الثلاث التي تثبت فعالية هذا البخاخ، فإن «رشتين في كل فتحة أنف، ونحو 4 إلى 6 مرات في اليوم، ضرورية لمنع انتشار فيروس كورونا».

التقرير يوضح أن البخاخ وقائي ضد فيروس كورونا وليس علاجياً، إذ تعرض الشخص لأي مكان به تجمعات أو أماكن من شانها نقل العدوى بالفيروس.

ومن المقرر أن يتوفر البخاخ الأسبوع المقبل في مصنع المجموعة في «مونتيليمار»، قبل أن يمتد إلى مصانع المجموعة الخمسة، والمستهدف إنتاج 1 إلى 3 ملايين وحدة بحلول مارس المقبل، ثم الوصول إلى إنتاج من 13 إلى 15 مليون وحدة شهريا بداية من شهر أبريل.