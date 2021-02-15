بعد شفائه من كورونا.. وفاة مدير قصر ثقافة «توماس وعافية» بالأقصر

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين الشيخ «مهلل علي»، المنشد الديني المعروف ومدير قصر ثقافة «توماس وعافية»، التابع لفرع ثقافة الأقصر.

وأصيب «مهلل»، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل شهرين واحتجز بعزل مستشفي العديسات المخصص لعزل الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وتعافي من الفيروس بعد 27 يوما، إلا أن حالته الصحية لم تستقر لإصابته بالقلب ليدخل العناية المركزة بمستشفي إسنا المركزى جنوب الأقصر ويتوفى صباح اليوم.

وتحول موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لدفتر عزاء لنعى الشيخ مهلل الذى يتمتع بعلاقات قوية فى كل مدن وقرى المحافظة والصعيد بصفة عامة.

وقال عمر السلايمى، أحد أبناء اسنا، أن الاقصر استيقظت على خبر وفاة الشيخ مهلل، وكان الخبر بمثابة صدمة كبيرة للجميع نظرا لما يتمتع به الراحل من حب واحترام من الجميع .

وأضاف أن الشيخ مهلل هو أحد أبناء «الشيخ الدح»، وهو أحد المنشدين الذين يحيون مجالس الذكر فى ساحة الشيخ التى ينتمى إليها الآلاف فى مصر فضلا عن دوره الثقافي الكبير من خلال توليه إدارة قصر ثقافة توماس وعافية فى اسنا.

وأكد السلايمى أن جنازة الشيخ مهلل ستشيع بعد صلاة الظهر ومن المتوقع أن يشارك فيها الآلاف من أبناء الأقصر وأسوان .

ونعى فرع ثقافة الأقصر الشيخ مهلل، من خلال الجروب الرسمى للفرع بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واصفا الراحل بأنه أحد الرجال المخلصين الذين أدوا دورهم على أكمل وجه لخدمة الوطن من خلال توليه عدة مواقع ثقافية.