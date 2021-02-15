تعرف على مزايا قانون «التأمينات الاجتماعية» للعاملين في الخارج

منح قانون التأمينات الاجتماعية، عددًا من المزايا للعاملين بالخارج، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، منحهم 4 مزايا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن المزايا التي منحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للعاملين في الخارج وجاءت كالتالي:

- تخفيض نسبة الاشتراك من 22.5% إلى 21% من قيمة فئة دخل الاشتراك.

- تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، في حالة بلوغ سن الشيخوخة إلى 120 شهرًا بدلًا 180 شهرًا حتى 31 ديسمبر 2024.

- تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق حال العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من نهاية الاشتراك إلى 120 شهرًا بدلًا من 240 شهرًا.

- جواز اشتراك تلك الفئة بنظام المعاش الإضافي.

خطوات التأمين على العاملين بالخارج

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن هناك عدة خطوات للتأمين على المصريين العاملين بالخارج كالتالى:

- يتقدم المواطن المصري الذي يعمل خارج البلاد حال رغبته في الخضوع للتأمين الاجتماعي بالمستندات الآتية:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق هنا

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- صورة من جواز السفر على أن يكون ساريًا.

- صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.

- صورة جواز السفر البحري ساري المفعول.

- صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية أو السفارة الأجنبية.

- صورة من عقد العمل على السفن الأجنبية.

- ويفتح مكتب تأمينات مصر للتأمين، للعاملين المصريين بالخارج، اشتراك للعامل وتسجيله على قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أن القانون ترك حرية الخضوع للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين المصريين بالخارج أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر، وغير الخاضعة لأحكام قانون العمل المصري.