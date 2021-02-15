«التأمينات» توضح مدى استحقاق المرأة لمعاشي زوجها وابنها المتوفى

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الأم تستحق الفرق بين نصيبها في معاش الزوج ونصيبها في معاش الابن، إذا كان نصيبها في معاش الابن أكبر من نصيبها في معاشها الزوج.

وأضافت الهيئة ردا على سؤال أحد المواطنين على موقعها الرسمى، أنه إذا كان نصيب الأم في معاش الزوج مساويا أو يزيد عن نصيبها في معاش الابن فلا تستحق في معاش الابن.

لا تصرف منحة وفاة صاحب المعاش للورثة الشرعيين

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنه لا تصرف منحة وفاة صاحب المعاش للورثة الشرعيين، لافتا إلى أن منحة الوفاة تصرف لمستحقي المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه المنحة بالكامل، ولا تستحق المنحة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.

يحق للابنة الجمع بين نصيبها في معاش والدها ودخلها عن العمل.. بشرط

وأشارت التأمينات إلى أنه يحق للابنة الجمع بين نصيبها في معاش والدها ودخلها عن العمل، اذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من الدخل من العمل، فتستحق الفرق بينهما، أما فى حالة إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم ايقاف الصرف.

يشترط لاستحقاق الأخت للمعاش ألا تكون متزوجة

وأوضحت أنه يشترط لاستحقاق الأخت للمعاش ألا تكون متزوجة بالإضافة إلى شروط الإعالة وهي ‌ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش، وألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه.

فك كرب المتعثرين عن سداد التأمينات

وأكدت أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير للعمل علي فك كرب المتعثرين عن سداد التأمينات خاصة لأصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر والمؤمن عليهم غير القادرين على سداد المبالغ المستحقة عليهم للهيئة، والتي تحول بين صرف معاشاتهم وفقا لأحكام القانون، وذلك بعد عمل بحث حالة مع الأسرة من قبل مؤسسة مصر الخير.