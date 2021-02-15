تغريدات إلون ماسك.. كيف يتلاعب أغنى رجل أعمال في العالم بأسهم الشركات؟

وصف الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك نفسه بـ«كائن فضائي»، وذلك خلال نقاش عبر «تويتر» مع رجل الأعمال الهندي كونال شاه.

من خلال تغريدة واحدة على «تويتر»، بات أغنى رجل في العالم أيلون ماسك، البالغ من العمر 49 عاما، ماهراً في التلاعب بأسهم الشركات، ويرفع قيمتها بملايين الدولارات.

في 26 يناير الماضي، كتب «ماسك» مؤسس شركة «تسلا»، المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، تغريدة مكونة من 4 كلمات فقط وهي: «I kinda love Etsy» والتي تعني أحب «إتسي»، وهي شركة متخصصة في بيع الحرف اليدوية والأدوات المنزلية اشترى منها قبعة مصنوعة يدوياً لكلبه.

سرعان مع حدث تفاعل مع تغريدة ماسك الذي يتابعه أكثر من 44 مليوناً، ارتفع سهم الشركة نحو 8.6% في ذلك الوقت.

I kinda love Etsy — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021

لم تكن هذه المرة الأولى التي يغرد فيها إيلون ماسك، ويتسبب في رفع أسهم بعض الشركات بشكل مفاجئ في البورصات العالمية.

في مطلع الشهر الجاري نشر تغريدة تسببت في رفع سعر أسهم شركة "GameStop" بشكل مفاجئ، الأمر الذي جعل الشركة المتعثرة مالياً تحقق أرباحاً تُقدر بمليارات الدولارات.

وكانت تغريدة أيلون ماسك في صالح هذه الشركة المتعثرة، عبارة عن كلمة واحدة هي "Gamestonk".

ونشر ماسك تغريدة 7 الماضي، دعا فيها إلى استخدام تطبيق "سيغنال Signal" كبديل لتطبيق واتسآب، فسرعان ما تجه الناس إلى شراء أسهم في الشركة المالكة لتطبيق «سيجنال».

لكن حصلت مفاجأة إذ اتضح أن الشركة الأصلية التي تقف وراء تطبيق سيغنال، الذي غرد له ماسك، ليست مدرجة من الأساس في البورصة. واكتشف المستثمرون أنهم قاموا بشراء أسهم شركة مجهولة اسمها «Signal Advance» ليس لها علاقة بالتطبيق، وتضاعفت قيمتها السوقية.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

وكتب «ماسك»، مطلع العام الحالي اسم العملة المشفرة «بيتكوين» أسفل أسمه على حسابه تويتر فسرعان ما ارتفعت العملة بنحو 15% مسجلة أكبر صعود يومي في أوائل التعاملات في نحو عام.

كانت أغرب تغريدة نشرها إيلون ماسك هي تدوينة، خسّر فيها شركتة أكثر من 14 مليار دولار، إذ كتب أنذَ أسهم شركته «تسلا» مرتفعة للغاية.