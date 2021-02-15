عاجل.. «الصحة العراقية» تحذر من خطورة سلالة كورونا الجديدة على الأطفال

حذّر وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، اليوم، من ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدين.

وقال «التميمي»، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «الوباء الجديد يمكن له أن يصيب الأطفال إذ سجلت عدة حالات»، مطالبا المواطنين إلى الاتزام بجميع الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء.

وزير الصحة العراقي: وفرنا كل الإمكانات لمواجهة الفيروس

وأكد حسن التميمي، أن وزارة الصحة وفّرت كل الإمكانات لمواجهة الجائحة، لافتا إلى أن الفرق الصحية ستنزل إلى الشارع ابتداء من الغد، مشددا على أنه ستفرض غرامة قدرها 25 ألف دينار على المخالفين، مضيفا أن «الحظر سيكون صحيا، والتزام المساكن سيقلل من الإصابات».

وأشار وزير الصحة، إلى أنهم نسقوا مع نقابة الصيادلة؛ لمراقبة أسعار الكمامات.

وزارة الصحة العراقية تعلن إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل إصابات بسلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، وقررت السلطات تعليق جميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشي الفيروس.

وكانت السلطات العراقية فرضت أمس الأول حظرا للتجوال في البلاد، من الساعة 8 مساء إلى 5 صباحا، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

وشهدت الأشهر الأخيرة سلالات متحورة لفيروس كورونا، خصوصا السلالة البريطانية، التي وصلت إلى 86 دولة، ما يعقد جهود مكافحة فيروس كورونا.

وتقول تقارير إن أعداد المصابين الحقيقيين في العراق بفيروس كورونا يفوق الأعداد المعلنة بآلاف.