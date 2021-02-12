نائب عراقي: تركيا تقوم بـ «شبه احتلال» لشريط حدودي داخل العراق

قال برلماني عراقي، إن تركيا تقوم بشبه احتلال للشريط الحدودي داخل أراضي العراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح رئيس «لجنة الأمن والدفاع النيابية» في البرلمان العراقي، محمد رضا آل حيدر، في حديث مع قناة «السومرية» الإخبارية العراقية، أن الجانب التركي يقوم الآن بشبه احتلال لشريط حدودي طويل يبلغ أكثر من 17 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية.

وقصفت تركيا، أمس الأول الأربعاء قرى كردية بمحافظة دهوك العراقية، بعدة صواريخ من طائرات حربية تركية، فيما نفذت طائرات عمودية تركية إنزالا جويا في «ترميا جبل كاري» شمالي دهوك، بعد القصف الجوي.

وفي ليبيا، أعلنت الرئاسة التركية، أن قواتها ستبقى هناك ما دام الاتفاق العسكري الثنائي نافذا بين الجانبين، رغم تشكيل حكومة ليبية جديدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكدت الرئاسة التركية، في بيان لها، أن القوات ستظل موجودة ما دامت الحكومة الليبية تطلب هذا الأمر.

ويأتي بيان أنقرة، رغم الدعوات الدولية بإخراج المرتزقة من ليبيا، خاصة بعد انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.

وانتخب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبدالحميد دبيبه رئيسا للحكومة الوطنية التي ستشرف على مرحلة انتقالية لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في «منتدى الحوار الليبي» برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه، التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أمس الخميس، المنفي.

وقال المشير حفتر خلال اللقاء، إن الجيش الوطني الليبي يدعم المجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، مشددا على دورهما في توحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المرتقبة، في ديسمبر المقبل.

من جانبه، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد دبيبة في تصريح خاصة إلى «بوابة الوسط» الليبية، أن دبيبة بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة.