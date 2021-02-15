التعليم: تعديل مواعيد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بسبب كورونا

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنه سيتم تعديل مواعيد عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2020-2021، والتى كان من المفترض عقدها في 29 مايو المقبل، موضحاً أن التغييرات التى سيتم إدخالها على مواعيد الامتحانات بسبب التغييرات الطارئة التى حدثت في الخريطة الزمنية للعام الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا، منوهاً إلى أن الوزارة كانت حريصة على إستكمال العام الدراسي الحالى مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا.

وقال مجاهد، في تصريحات لـ «الوطن»، إن فيروس كورونا ساعدت في رقمنة مناهج الطاقة، لافتاً إلى أن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي سيبدأ في 10 مارس المقبل، وسيتم تنفيذ إجراءات مشددة داخل المدارس والفصول الدراسية طوال اليوم الدراسي، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف نائب وزير التعليم، بأنه سيتم إلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس طوال اليوم الدراسي، وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من كورونا، مؤكداً أن الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة التعليم في مصر وتقديم تعليم متميز لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أمس، خلال مؤتمر صحفي، عقد امتحانات الدور الأول لصفوف النقل لجميع مراحل التعليم بدءاً من يوم 27 الجاري الجاري، وتستمر الامتحانات حتى 9 مارس المقبل، كما سيتم تعديل مواعيد امتحانات الثانوية العامة بحيث تقام في يوليو المقبل بدلاً من يونيو المقبل، إضافة إلى عقد امتحان الشهادة الإعدادية ترم واحد آخر العام الدراسي في يونيو المقبل.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى سيبدأ في 10 مارس المقبل، بالمدارس، حيث أن حضور الطلاب للمدارس اختيارياً وليس إجباريا، منوهاً إلى أنه سيتم رفع الغياب بالمدارس الحكومية والخاصة، مؤكداً أنه أى ولي أمر لا يرغب في ذهاب أبنائه للمدارس بسبب ظروف جائحة كورونا، عليه الذهاب إلى الإدارة التعليمية ويوقع إقراراً كتابياً بذلك.