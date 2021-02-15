محافظ الإسكندرية: غرفة عمليات أزمة كورونا تلقت 6 آلاف مكالمة هاتفية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن غرفة عمليات أزمة كورونا في المحافظة تلقت خلال الفترة الماضية 6 آلاف و645 إتصالا تنوع ما بين استفسارات وشكاوي ومتابعات للعزل المنزلي.

واستقبل محافظ الإسكندرية، فريق عمل غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، الوم، وكذلك فرق المرور الطبية المعنية بالمتابعة الميدانية لجاهزية المستشفيات بالمحافظة، لتكريمهم وتوجيه تحية تقدير وإعزاز لمجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير باسمه وباسم شعب الإسكندرية إلي فريق غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا وفرق المرور الطبية، وجميع من شارك وما زال يشارك في إدارة أزمة كورونا بالمحافظة.

وأوضح الشريف قائلا: «نعلم جيدا حجم المسئولية التي حملتوها علي عاتقكم في تلك الفترة الحرجة منذ بداية أزمة كورونا، وأنتم بالفعل علي قدر المسئولية وأثبتم للعالم أجمع أنكم جنود في خدمة الوطن وأنكم جيش مصر الأبيض».

وأضاف المحافظ أن ذلك التكريم وجميع كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقهم، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والتسهيلات الممكنة لتلبية كافة احتياجات الأطباء.

علي الصعيد ذاته، أشاد المحافظ بالجهد الرائع الذي بذلته غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات، والتي تلقت اتصالات بإجمالي 6 آلاف و645 إتصال متنوع ما بين استفسارات وشكاوي ومتابعات للعزل المنزلي، وأشاد بدور فرق المرور الطبية التي قامت بالمتابعة الميدانية للوقوف علي جاهزية المستشفيات.

من جانبها، ثمنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، الدور الذي بذله فريق غرفة عمليات أزمة كورونا، الذين كانوا يعملون علي مدار ٢٤ ساعة. وكذلك دور فرق المرور الطبية، مشيرة إلي أن جميع الملاحظات التي تم وضعها كان لها مردود علي جودة الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات، وأكدت أن جميع المسئولين فى الدولة يعلمون جيدا قدر تضحياتهم لذا فالجميع خلفهم لتقديم كامل الدعم لهم .