تعرف على الإقرار الكتابي حال رغبتك في عدم ذهاب أبنائك للمدرسة بسبب كورونا

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات النقل لجميع مراحل التعليم المختلفة، والمزمع عقدها بدءًا من يوم 27 فبراير الجاري، بعد أن تم تأجيلها منذ الشهر الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا، حيث سيتم تجهيز المدارس، استعدادا للامتحانات، من خلال إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة، وتعقيم المدارس والفصول الدراسية، وتطهير دورات المياه، لحماية أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى 2020-2021، سيدأ في 10 مارس المقبل، مؤكدة على أن حضور الطلاب سيكون اختياريا وليس إجباريا، منوهًا إلى أن أي ولي أمر يرغب في عدم ذهاب أبنائه إلى المدرسة عليه التوجه للإدارت التعليمية التابع لها، والإمضاء على إقرار كتابي بذلك، حتى تكون المدرسة التابعة لها على علم بالسبب وراء غياب الطلاب، موضحة أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية سيتم تعقيمها بشكل دوري، لمحاصرة فيروس كورونا وعدم انتشاره.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أمس، خلال المؤتمر الصحفي، أن امتحانات صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم ستعقد بنظام الامتحان المجمع في يوم واحد، بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الامتحانات ستبدأ في 27 فبراير الجاري، وأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيا في اللجان بالمدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في شهر يوليو المقبل، إلكترونيا، في لجان بالمدارس، سواء النظاميين والراسبين والمنازل، وأن أوراق الإجابات سيتم تصحيحها إلكترونيا أيضا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وسيحصل كل طالب على درجاته التى يستحقها، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد آخر الترم الثاني.