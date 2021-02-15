بعد اعتقال عناصرها.. من هي «فرقة الموت» المسؤولة عن اغتيالات البصرة؟

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اعتقال «فرقة الموت» المسؤولة عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال ضد صحفيين وناشطين وسياسيين في محافظة البصرة.

ويستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن «فرقة الموت» كالتالي:

1- الاغتيالات في العراق مستمرة، وازدادت خلال السنوات الثلاث الماضية مستهدفة نشطاء في الحراك الشعبي منذ 2018، وتجددت في 2019 ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

2- الأجهزة الأمنية أوقفت إحدى مجموعات الاغتيال التابعة لـ«حزب الله العراق»، في خطوة تزيد من حدة الصراع بين حكومة مصطفى الكاظمي، والميليشيات المحسوبة على طهران.

3- في محافظة البصرة، جنوبي العراق، قبضت أجهزة المخابرات على واحدة من «فرق الموت» التابعة لحزب الله العراقي بتهمة تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية وصحفيين في المحافظة، وأبرزهم المحافظ الأسبق محمد مصبح الوائلي.

4- في بغداد كان عملها يقوم على ملاحقة الأهداف، وتحديد الوقت المناسب للقتل وطريقة تنفيذ الاغتيال، إن كان عبر عبوات ناسفة أو بإطلاق الرصاص أو بالاختطاف والتعذيب حتى الموت.

5- المجموعة هي التي اغتالت الصحفي أحمد عبد الصمد، ومعه المصور الصحافي صفاء غالي، في البصرة في يناير2020، حيث لاحقوهما في شوارع المدينة، وأطلقوا عليهما الرصاص، وغادروا موقع الاغتيال باتجاه مبنى تابع لكتائب حزب الله في البصرة.

6- كاميرات المراقبة أظهرت أعضاء المجموعة وهم ينفذون جرائمهم وتحركاتهم.

7- مطلقو النار هم «طرف ثالث» في إشارة لمجموعات تابعة لميليشيات إيران بإطلاق النار على المتظاهرين والأمن.

8- «فرقة الموت» يتزعمها في البصرة أحمد عبدالكريم الركابي، وهو مسؤول في حزب الله العراقي، ويُعرف بلقب أحمد طويسة، وكذلك أحمد نجاة، نسبة لأمه، وهو شقيق علي طويسة، المتهم باغتيال رئيس هيئة علماء المسلمين السابق في البصرة وإمام جامع البصرة الكبير، يوسف الحسان، عام 2006.

9- أظهرت التحقيقات الأولية أن منفذي الاغتيالات في البصرة هم أكثر من مجموعة كانوا يتلقون أوامرهم من أبو مهدي المهندس مباشرة قبل اغتياله مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

10- يقودهم الآن القيادي بميليشيات حزب الله اللبناني محمد كوثراني، الموضوع على لائحة العقوبات الأمريكية.