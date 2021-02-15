«عرائس القاهرة» يقدم «رحلة الزمن الجميل» الخميس المقبل

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي «رحلة الزمن الجميل» من إنتاج الفرقة، يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ابتداء من الخميس المقبل الموافق 18 فبراير الجاري، حيث يعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وأضاف «نور» أن «رحلة الزمن الجميل» قدم حتى الآن ما يفوق الـ1000 ليلة عرض، كانت جميعها «كاملة العدد»، في إطار المسموح به في المسرح في إطار الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا، التي كان المسرح حريصا طوال هذه الفترة على الحفاظ على سلامة الحضور من الأطفال وذويهم مع استمرار تقديم العروض المسرحية.

«رحلة الزمن الجميل»، من تأليف وأشعار يحيي زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، وديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.