السقا: استقلت من مسرح العرائس بعد وصف الإخوان لوالدي بأنه "بتاع أوثان"

حل الفنان أحمد السقا ضيفًا على الإعلامية وفاء الكيلاني في الحلقة الأولى من برنامج "سيرة" المذاع عبر فضائية "DMC".

وتحدث "السقا" عن شقاوته في طفولته وشبابه، مشيرًا إلى أن وفاة والده هي التي كسرت شوكة "الدلع" فيه، لافتًا أن والده أنجبه وهو كبير، وأنه كان لديه عقدة بسبب كبر سن والده "عشت وكبرت وخلفت وأبويا تعب وأخد أسبوع وتوفى، ولما أبويا تعب أنا تعبت وكنا فى مستشفى واحد وحسيت ساعتها أن أنا عريان ولما كنت أفكر في لحظة وفاة أبويا دي أعيط".

وأضاف الفنان أن والده ووالدته كانا يعتبران أن الشقاوة هي أكبر عيوبه، مؤكدًا أنه يحب بيت الشعر القائل "الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم" نظرًا لأنه قضى جزءا كبيرا من حياته مع الخيول في الصحراء.

وأشار "السقا"، أن أقصى أحلامه كانت امتلاك حصان وسيارة جيب روسي، مؤكدًا أنه قدم في كلية الشرطة لمحبته في ركوب الخيل وضرب النار، ولكنه لم يستكمل الالتحاق بالكلية ودخل معهد السينما قسم تمثيل، لافتًا أنه عمل مع والده في المسرح.

وأوضح أنه كان سيتم تعيينه كمعيد في المعهد ولكنه فضل التعيين في مسرح العرائس ليمتد اسم والده في مسرح العرائس الذي أسسه، مشيرًا أنه ظل موظفا في المسرح لعام 2013، واستقال حينما وصفوا والده بأنه "بتاع أوثان" في العهد البائد أثناء حكم الإخوان: "أخدت أجازة بدون مرتب وبدفع التأمينات والوزير الموجود ساعتها مكنتش على هواه وروحت استقلت وكان اتهم أبويا اتهام مكنتش أقبله ولو كنا في ظروف أحسن كان هيبقى رد فعلي أعنف من كده".